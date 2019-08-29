Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
- В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала15:30
- Hyundai укомплектует новые модели... электросамокатом (ВИДЕО)10:00
- Черная дыра, которая в 5 миллионов раз массивнее Солнца, поглотит Солнечную систему15:29
- Volkswagen назвал дату отказа от ДВС11:00
- Робот "Федор" таки добрался до МКС (ВИДЕО)09:00
- Апокалипсис переносится: ученые хотят протаранить опасный астероид18:15
- Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю13:03
- В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи12:16
- 5 ошибок, которые убивают ваш смартфон09:30
"Новая почта" начала тестирование авиадоставки
29.08.2019 10:30
Компания "Новая почта" 28 августа совершила первую тестовую авиадоставку, передает LB.ua.
Об этом сообщил руководитель комитета по корпоративному управлению "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
"Сегодня мы отправили первый тестовый рейс Киев - Львов - Киев. Это означает, что вскоре предложим клиентам доставку в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а затем и в Харьков, Днепр и Одессу", - написал он в фейсбуке.
Также Поперешнюк заявил, что компания намерена соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).
Теги: самолет, доставка, Новая почта
Читайте также:
- В США придумали доставлять еду беспилотником (ВИДЕО)
- Межбанк закрылся в диапазоне 7,975-7,983 грн за доллар
- Россияне с боевого корабля в Черном море обстреляли украинский военный самолет АН-26
- Межбанк открылся в диапазоне 7,970-7,976 грн за доллар
- Самолет российских ВВС пролетел над Вашингтоном (ВИДЕО)
- Официальный курс валют на пятницу, 22 апреля
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин10:24
- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин10:24
- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Проведение земельной реформы планируется разделить на несколько этапов - Устенко09:40
- В Одессе пройдет выставка картин БГ09:30
- Украинская экономика ускоряется: появился новый прогноз09:22
- В Киеве сотни разгневанных украинцев стекаются под Офис Зеленского, ситуация на грани - подробности и кадры 08:59
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Букмекеры "похоронили" "Зарю"08:30
- Трагедия с маленькой девочкой в Турции: врачи сообщили о страшном08:20
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента