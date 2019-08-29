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"Новая почта" начала тестирование авиадоставки

29.08.2019 10:30
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"Новая почта" начала тестирование авиадоставки

Компания "Новая почта" 28 августа совершила первую тестовую авиадоставку, передает LB.ua.
Об этом сообщил руководитель комитета по корпоративному управлению "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
"Сегодня мы отправили первый тестовый рейс Киев - Львов - Киев. Это означает, что вскоре предложим клиентам доставку в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а затем и в Харьков, Днепр и Одессу", - написал он в фейсбуке.
Также Поперешнюк заявил, что компания намерена соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).



Теги: самолет, доставка, Новая почта
 
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