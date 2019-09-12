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"Цитрус" назвал предварительные цены новых гаджетов Apple
12.09.2019 11:15
Предварительные цены на новые iPhone и другие новинки, которые компания Apple представила 10 сентября, озвучил один из крупнейших продавцов техники в Украине - торговая сеть "Цитрус", сообщает ICTV.
Так, согласно предположениям, украинцы смогут приобрести новинки по таким ценам:
- iPhone 11 – от 23 999 грн (в США от $699);
- iPhone 11 Pro – от 34 999 грн (в США – от $999);
- iPhone Pro 11 Max – от 37 999 грн (в США – от $1099)
- Apple iPad 10.2 7 поколения – от 10 999 грн (в США – от $329)
- Apple Watch Series 5 40 мм – от 13 699 грн (в США – от $399);
- Apple Watch Series 5 44 мм – от 14 699 грн (в США – от $429).
Начало продаж новых гаджетов Apple в Украине запланировано ориентировочно на октябрь 2019 года.
Теги: Украина, цена, гаджет, Apple
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