"Цитрус" назвал предварительные цены новых гаджетов Apple

12.09.2019 11:15

Предварительные цены на новые iPhone и другие новинки, которые компания Apple представила 10 сентября, озвучил один из крупнейших продавцов техники в Украине - торговая сеть "Цитрус", сообщает ICTV.

Так, согласно предположениям, украинцы смогут приобрести новинки по таким ценам:

iPhone 11 – от 23 999 грн (в США от $699);

iPhone 11 Pro – от 34 999 грн (в США – от $999);

iPhone Pro 11 Max – от 37 999 грн (в США – от $1099)

Apple iPad 10.2 7 поколения – от 10 999 грн (в США – от $329)

Apple Watch Series 5 40 мм – от 13 699 грн (в США – от $399);

Apple Watch Series 5 44 мм – от 14 699 грн (в США – от $429).

Начало продаж новых гаджетов Apple в Украине запланировано ориентировочно на октябрь 2019 года.