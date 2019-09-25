Boston Dynamics обучил своего робота-андроида акробатике (ВИДЕО)

25.09.2019 12:45

Инженеры Boston Dynamics научили человекообразного робота Atlas выполнять сложные гимнастические упражнения, сообщает ICTV.

Видео упражнений компания опубликовала на YouTube. На кадрах робот выполнил стойку на руках, кувырок и разворот в воздухе на 360°.

Для выполнения движений Atlas пользуется всем "телом". Такого результата удалось достичь благодаря новым технологиям, которые упростили процесс программирования робота и позволили сделать переход от одного упражнения к другому более плавным.