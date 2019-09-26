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Google представила "облегченный" Android 10

26.09.2019 15:45
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Google представила "облегченный" Android 10

Компания Google представила операционную систему для смартфонов начального уровня – Android 10 (Go Edition), сообщает Телеканал новостей «24».
Помимо традиционной оптимизации скорости работы на бюджетных устройствах, новая версия ОС получила функцию шифрования данных и обновленный набор фирменных приложений.
По заявлению Google, быстродействие новой Go-версии Android во время запуска программы выросло на 10% по сравнению с прошлогодней.
Еще одним нововведением стало использование технологии Adiantum, которая дает возможность бюджетным устройствам с ограниченными системными ресурсами шифровать данные без ущерба для производительности.
Первые устройства под управлением Android 10 (Go Edition) появятся в продаже до конца осени текущего года. По данным Google, за последние 18 месяцев на рынок поступило более 1600 моделей устройств с Go-версии мобильной ОС.



Теги: Google, оптимизация, Android Go
 
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