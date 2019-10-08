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NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)
08.10.2019 09:45
Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, сообщает ICTV.
Чтобы сделать 3D-карту, были использованы данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter.
Этот аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника Земли.
На борту LRO установлена камера, которая сохраняет почти всю видимую область Луны.
Данные о топологии Луны были получены с помощью лазерного высотомера.
Теги: карта, NASA, Луна, 3D
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