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Архив - Наука и технологии

NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)

08.10.2019 09:45
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NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)

Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, сообщает ICTV.
Чтобы сделать 3D-карту, были использованы данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter.
Этот аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника Земли.
На борту LRO установлена камера, которая сохраняет почти всю видимую область Луны.
Данные о топологии Луны были получены с помощью лазерного высотомера.



Теги: карта, NASA, Луна, 3D
 
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