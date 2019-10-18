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В Украине заработал Telegram-бот для поиска сотрудников
18.10.2019 09:45
Компания Semantrum запустила HR чат-бот для поиска сотрудников. Он находит нужные резюме на популярных сайтах поиска работы и присылает уведомления с вариантами в Telegram, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
@enjoy_employ_bot анализирует несколько самых популярных порталов: work.ua, rabota.ua, hh.ua, djinni.co, jobs.ua. В условиях поиска необходимо указать название вакансии, например, "бухгалтер" и задать регион.
Бот бесплатен для одной вакансии. Для большего количества необходимо заплатить месячную подписку до 50 грн. При этом появляется возможность составить для вакансии сложный запрос и добавить стоп-слова.
Теги: Украина, поиск, сотрудники, бот
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