Энтузиаст смог запустить Windows 10 на калькуляторе

10.11.2019 17:30

Пользователь Twitter с ником Sunshine Biscuit at scale сообщил об успешной попытке запуска Windows 10 на калькуляторе, информирует iLenta.com.

Для инсталляции он выбрал не простой калькулятор, а достаточно передовую модель HP Prime Graphing Calculator, которая имеет цветной экран с разрешением 320 х 240, а также 256 МБ ОЗУ.

Судя по Twitter пользователя, установка Windows 10 на калькулятор потребовала немало усилий и времени, прежде чем на экране появился заветный логотип.

Энтузиаст пообещал в скором времени поделиться подробностями о том, как ему все-таки удалось запустить калькулятор под управлением Windows 10. Раннее этот же пользователь смог установить «десятку» на смартфон с Windows Phone и OnePlus 6.