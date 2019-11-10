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Энтузиаст смог запустить Windows 10 на калькуляторе
10.11.2019 17:30
Пользователь Twitter с ником Sunshine Biscuit at scale сообщил об успешной попытке запуска Windows 10 на калькуляторе, информирует iLenta.com.
Для инсталляции он выбрал не простой калькулятор, а достаточно передовую модель HP Prime Graphing Calculator, которая имеет цветной экран с разрешением 320 х 240, а также 256 МБ ОЗУ.
Судя по Twitter пользователя, установка Windows 10 на калькулятор потребовала немало усилий и времени, прежде чем на экране появился заветный логотип.
Энтузиаст пообещал в скором времени поделиться подробностями о том, как ему все-таки удалось запустить калькулятор под управлением Windows 10. Раннее этот же пользователь смог установить «десятку» на смартфон с Windows Phone и OnePlus 6.
Теги: запуск, калькулятор, Windows 10
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