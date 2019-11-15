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В Киеве презентовали ID-паспорт для домашних животных
15.11.2019 09:45
13 ноября в киевском Дворце культуры Куреневка представили QR-паспорт для домашних животных, сообщает Gazeta.ua.
Устройство состоит из металлического жетона с уникальным QR-кодом. Он соединен с цифровым профилем животного на онлайн-платформе Animal ID. На ней удалось объединить все необходимые данные о домашнем любимце: прививки, идентификационный код, родословную и дополнительную информацию для ветеринаров, кинологов или муниципалитетов.
Данные Animal ID объединены с Европейской ассоциацией баз данных животных.
Заказать QR-паспорт можно на платформе Animal ID. Стоимость жетона составляет от 99 до 149 грн. Половина суммы идет на поддержку приютов для животных.
Теги: Украина, домашние животные, паспорт, презентация, ID-карта
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