В Киеве презентовали ID-паспорт для домашних животных

15.11.2019 09:45

13 ноября в киевском Дворце культуры Куреневка представили QR-паспорт для домашних животных, сообщает Gazeta.ua.

Устройство состоит из металлического жетона с уникальным QR-кодом. Он соединен с цифровым профилем животного на онлайн-платформе Animal ID. На ней удалось объединить все необходимые данные о домашнем любимце: прививки, идентификационный код, родословную и дополнительную информацию для ветеринаров, кинологов или муниципалитетов.

Данные Animal ID объединены с Европейской ассоциацией баз данных животных.

Заказать QR-паспорт можно на платформе Animal ID. Стоимость жетона составляет от 99 до 149 грн. Половина суммы идет на поддержку приютов для животных.