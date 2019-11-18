Илон Маск начал строительство автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом

18.11.2019 09:30

Принадлежащая Илону Маску компания The Boring Company начала строительство скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом, сообщает Корреспондент.net.

Тоннель длиной 1,5 км соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. По его двум подземным магистралям будут курсировать беспилотные челноки, рассчитанные на 16 человек, еще одна будет пешеходным переходом.

Глубина залегания тоннеля, получившего название Loop, составит 12 метров.