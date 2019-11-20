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В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм
20.11.2019 11:30
Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) разработали новый вид гидрокостюма, который, по их мнению, может противостоять укусам большой белой акулы, сообщает ТСН.
Команда разработала два типа защитных тканей, с добавлением в стандартный неопрен полиэтиленовых волокон сверхвысокой молекулярной массы, которые часто называют "самым прочным волокном в мире".
"Мы понимаем, что все проблемы это не решит: костюм не способен предотвратить все травмы и переломы в случае встречи с акулой. Но даже простое уменьшение объема раны способно минимизировать кровопотерю, и, наряду со срочными экстренными мерами, это снизит смертность среди пловцов", - отметил Чарли Хувенерс, доцент Университета Флиндерс.
Теги: акула, защита, костюм
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