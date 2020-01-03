Киевстар закрывает 14 тарифных планов

03.01.2020 15:00

Украинский мобильный оператор Киевстар закрывает несколько тарифных планов. Они прекратят действовать с 15 января, передает Телеканал новостей «24».

Как сообщили в пресс-службе Киевстар, в рамках этих изменений для почти 1,5 миллиона абонентов оператор предложит новые тарифные планы с меньшей стоимостью.

Какие тарифные планы закрывает Киевстар:

Z-тариф 2018

Z-тариф 2017

Безлим Видео 2018

Безлим Разговоры 2018

Безлим Соцсети 2018

Все вместе. Смарт 2018

Все вместе. Экстра 2018

Все вместе. Плюс 2018

Онлайн 4G + 2018

Киевстар Онлайн 3G 2018

Максимальный Безлим 200 2018

Максимальный Безлим 2018

Все вместе. Смарт 2017

Все вместе. Плюс 2017

Пользователям предлагают выбрать актуальные тарифные планы. Например, для части абонентов Киевстар с тарифом "Безлим Соцсети 2018", предлагают выбрать тариф, дешевле на 25 гривен.

Другим абонентам будут предложены тарифные планы с большим количеством мегабайтов.

Все абоненты, которые пользуются этими тарифными планами уже получили SMS-сообщения. Им также предложат пакет услуг в новом тарифе или самостоятельно выбрать новый тарифный план.