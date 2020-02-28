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Uber запустила приложение для "маршруток"
Компания Uber представила мобильное приложение для сервиса Uber Shuttle, сообщает Файненс.юа.
Приложение Uber Shuttle позволяет зарезервировать для себя место в микроавтобусе, курсирующем в течение дня по популярным маршрутам.
Как заказать Uber Shuttle:
открыть приложение и ввести место назначения;
приложение найдет маршрут, ближайший к вашему месту назначения;
необходимо пойти в место посадки, используя карту в приложении. Также можно увидеть изображение своего водителя, информацию о транспортном средстве и отслеживать его на карте;
оплатить поездку можно картой или наличными;
после поездки можно оценить своего водителя и оставить отзыв;
квитанция придет на ваш электронный адрес.
Приложение Uber Shuttle доступно для скачивания на смартфоны под управлением Android.
Теги: маршрутка, приложение, UBER
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