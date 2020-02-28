Uber запустила приложение для "маршруток"

28.02.2020 15:00

Компания Uber представила мобильное приложение для сервиса Uber Shuttle, сообщает Файненс.юа.

Приложение Uber Shuttle позволяет зарезервировать для себя место в микроавтобусе, курсирующем в течение дня по популярным маршрутам.

Как заказать Uber Shuttle:

открыть приложение и ввести место назначения;

приложение найдет маршрут, ближайший к вашему месту назначения;

необходимо пойти в место посадки, используя карту в приложении. Также можно увидеть изображение своего водителя, информацию о транспортном средстве и отслеживать его на карте;

оплатить поездку можно картой или наличными;

после поездки можно оценить своего водителя и оставить отзыв;

квитанция придет на ваш электронный адрес.

Приложение Uber Shuttle доступно для скачивания на смартфоны под управлением Android.