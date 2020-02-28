Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Uber запустила приложение для "маршруток"

28.02.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Uber запустила приложение для "маршруток"

Компания Uber представила мобильное приложение для сервиса Uber Shuttle, сообщает Файненс.юа.
Приложение Uber Shuttle позволяет зарезервировать для себя место в микроавтобусе, курсирующем в течение дня по популярным маршрутам.
Как заказать Uber Shuttle:
открыть приложение и ввести место назначения;
приложение найдет маршрут, ближайший к вашему месту назначения;
необходимо пойти в место посадки, используя карту в приложении. Также можно увидеть изображение своего водителя, информацию о транспортном средстве и отслеживать его на карте;
оплатить поездку можно картой или наличными;
после поездки можно оценить своего водителя и оставить отзыв;
квитанция придет на ваш электронный адрес.
Приложение Uber Shuttle доступно для скачивания на смартфоны под управлением Android.



Теги: маршрутка, приложение, UBER
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх