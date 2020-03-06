В США создали самый мощный компьютер в мире

06.03.2020 13:00

В США создали мощнейший в мире суперкомпьютер El Capitan, сообщает Корреспондент.net.

El Capitan создали компании Hewlett Packard и AMD по заказу Министерства энергетики США. Его вычислительные возможности равны 200 топовых суперкомпьютеров вместе взятым. El Capitan способен выполнять до 2 000 000 000 000 000 000 (миллиона триллионов) вычислений в секунду.

Предполагается, что к полноценной работе новый суперкомпьютер приступит в 2023 году. Он будет решать задачи, связанные с ядерным оружием, климатом, анализом мутаций генов, поиском лекарств.