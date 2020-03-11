Google рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома

11.03.2020 15:00

Американская компания Google рекомендовала своим сотрудникам в США работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Корреспондент.net.

"Всем офисам в Северной Америке рекомендуется перейти на работу из дома, если это возможно. Наша цель - сократить число сотрудников в офисах, что, как советуют эксперты, может замедлить распространение COVID-19", - цитирует телеканал заявление представителя Google.

По состоянию на 10 марта в США зарегистрировано 709 случаев заболевания COVID-2019, 22 человека умерли.