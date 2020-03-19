Ученые проверили версию искусственного происхождениия коронавируса

19.03.2020 13:00

Международная группа исследователей пришла к выводу, что появившийся в китайском Ухане коронавирус SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном. Результаты соответствующего исследования, проведенного под руководством доцента кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристианом Андерсеном были опубликованы в журнале Nature, сообщает Корреспондент.net.

Как установили ученые, RBD-часть SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно связываться с рецептором ACE2 на клетках человека (тот участвует в регуляции кровяного давления). Шип вируса настолько эффективен для захвата клеток, что ученые пришли к выводу: это явный результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.