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Ученые назвали еще один симптом коронавируса
Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса - нарушение пищеварения, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты двух исследований опубликованы в журнале The American Journal of Gastroenterology.
Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом в городе Ухань. Они выяснили, что почти половина жаловалась прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита. Другими симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.
Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы.
При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.
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