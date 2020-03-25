В Сингапуре разработали сверхбыстрый тест на COVID-19

25.03.2020 12:00

В Сингапуре ученые создали высокоточные экспресс-тесты, которые позволяют понять, болен ли человек коронавирусом или нет, в течение пяти минут, сообщает «Репортер UA».

Новые тесты позволяют копировать участки ДНК без температурного воздействия и поэтому это занимает мало времени. В старом методе нужно до трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на смену температур.

Руководитель лаборатории, в которой были разработаны высокоточные экспресс-тесты, профессор Джеки Ин рассказал, что уже все клинические испытания завершены и они ожидают разрешения использовать тесты массово, после чего их передадут во все больницы и поликлиники страны.