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Архив - Наука и технологии

В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус

10.04.2020 15:00
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В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус

В Китае разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Сучжоуском институте биомедицинской инженерии и технологий Академии наук Китая /г. Сучжоу, пров. Цзянсу/.
Новинка спроектирована исследовательской группой под руководством старшего научного сотрудника института Ван Дамина. По сравнению с аналогами, она обладает высокой чувствительностью, проста в использовании и удобна в транспортировке.
Новая система способна в среднем за 45 минут выявить коронавирус в организме человека. Ее набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса может храниться и транспортироваться в нормальной температуре, что позволит максимально снизить зависимость от холодной логистики.
Набор реагентов уже успешно прошел клинические испытания на более чем 600 образцах, и коэффициент точности превысил 99%.
Государственное управление контроля над лекарственными средствами Китая уже одобрило выход этой продукции на рынок.



Теги: Китай, тест, COVID-19
 
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