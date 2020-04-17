Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру

17.04.2020 16:00

Ученые Франции выяснили, что коронавирус Covid-19 очень стоек и погибает при температуре в 92°C, которая должна воздействовать на него не менее 15 минут, сообщает СТРАНА.ua.

В ходе исследования ученые поместили штамм коронавируса в две пробирки - стерильную и с биоматериалом. Выяснилось, что после стандартной процедуры дезинфекции (60-минутный нагрев до 60°C) штаммы дезактивируются только в чистой среде. Вирус в пробирке с биоматериалом удалось уничтожить только при нагреве в 15 минут при температуре 92°C.

Ученые сделали вывод, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для образцов с низкой вирусной нагрузкой, но для образцов с высоким содержанием вируса этого может быть недостаточно.