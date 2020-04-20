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В МОЗ Украины заявили об отсутствии данных о COVID-19 из семи областей

20.04.2020 15:00
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В МОЗ Украины заявили об отсутствии данных о COVID-19 из семи областей

В Украине семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает 24 Канал.
По словам главы Минздрава, не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.
"Это недопустимые вещи. Я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причины этой ситуации", – добавил Степанов.



Теги: Украина, Минздрав, данные, COVID-19
 
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