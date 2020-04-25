Facebook запустила собственный сервис видеоконференций

25.04.2020 11:00

Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующий пресс-релиз был опубликован в пятницу, 24 апреля, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что Messenger Rooms позволит "проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы".

"Создайте "комнату" из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеозвонку любого, даже если у него нет учетной записи в Facebook. В "комнаты" можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени (звонков) не будет", - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что функция также станет доступна из Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

Кроме того, в Facebook объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеозвонках в этом приложении смогут участвовать до восьми человек.