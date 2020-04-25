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Facebook запустила собственный сервис видеоконференций
Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующий пресс-релиз был опубликован в пятницу, 24 апреля, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что Messenger Rooms позволит "проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы".
"Создайте "комнату" из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеозвонку любого, даже если у него нет учетной записи в Facebook. В "комнаты" можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени (звонков) не будет", - говорится в заявлении компании.
Подчеркивается, что функция также станет доступна из Instagram Direct, WhatsApp и Portal.
Кроме того, в Facebook объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеозвонках в этом приложении смогут участвовать до восьми человек.
Теги: Facebook, сервис, видеоконференция
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