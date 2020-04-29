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В НАНУ назвали дату пика эпидемии COVID-19 в Украине
Эксперты из НАНУ предполагают, что пик новых случаев заболеваемости COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая, сообщает LIGA.net.
"Можно предположить, что эпидемия в Украине движется близко к траектории Швеции и Польши с некоторым опозданием. Хотя траектории близки, но Украина... ввела карантин, когда были лишь единичные случаи. Это весомый сдерживающий фактор роста заболеваемости", - отметили ученые.
На нынешнем этапе моделирования исследователи пришли к таким выводам:
- пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, пик смертей - на 3-10 мая;
- после пика заболеваемости (медиана 500 случаев) снижение будет наблюдаться до 5 июня до 380 случаев (диапазон – 220-610);
- после пика летальности (медиана 12 случаев) снижение будет происходить до 5 июня до девяти случаев (диапазон – 6-17).
По мнению ученых, первый этап ослабления карантина, который власть анонсировала на 12 мая, при нынешней динамике эпидемии, вероятно, не приведет к выходу показателей за пределы сценария "без смягчения карантина".
Дальнейшие смягчения карантина могут сопровождаться "более существенными повышениями" заболеваемости и летальности, что потребует от медиков и власти "заблаговременной готовности" к этому – "и к возможному повторному внедрению карантина в критических ситуациях".
Теги: Украина, эпидемия, прогноз, COVID-19
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