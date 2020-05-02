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Архив - Наука и технологии

В США официально одобрили еще один препарат для лечения COVID-19

02.05.2020 13:00
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В США официально одобрили еще один препарат для лечения COVID-19

Американские регуляторы одобрили использование препарата "Ремдесивир", который помогает пациентам с коронавирусом быстрее выздоравливать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITV.
Как сообщается, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использование препарата "Ремдесивир", ранее использовавшегося для лечения пациентов с лихорадкой Эбола, после того, как исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%, или в среднем на 4 дня, для госпитализированных пациентов с коронавирусом.
Препарат разрешили вводить пациентам с тяжелыми состояниями, например, с проблемами дыхания.



Теги: США, лекарство, COVID-19
 
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