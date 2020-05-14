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В Британии одобрили швейцарский тест на иммунитет к COVID-19
14.05.2020 18:00
Власти Великобритании одобрили швейцарский тест на антитела к коронавирусу, который показывает, болел ли человек в прошлом, и имеет ли иммунитет к повторному заражению, сообщает Корреспондент.net.
Речь идет о тесте Elecsys Anti-SARS-CoV-2 от швейцарской фармацевтической компании Roche. В Британии говорят, что это "первый тест, предложивший серьезный потенциал".
Представители исполнительного органа Департамента здравоохранения и соцобслуживания Британии заявили, что на прошлой неделе тест оценили в военном технопарке Портон-Даун: он оказался "очень специфичным" к антителам против SARS-CoV-2.
Разработчик теста утверждает, что он имеет специфичность более 99,8% и стопроцентную чувствительность (14 дней после подтверждения по методу ПЦР).
Теги: Великобритания, Швейцария, иммунитет, COVID-19
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