В Британии одобрили швейцарский тест на иммунитет к COVID-19

14.05.2020 18:00

Власти Великобритании одобрили швейцарский тест на антитела к коронавирусу, который показывает, болел ли человек в прошлом, и имеет ли иммунитет к повторному заражению, сообщает Корреспондент.net.

Речь идет о тесте Elecsys Anti-SARS-CoV-2 от швейцарской фармацевтической компании Roche. В Британии говорят, что это "первый тест, предложивший серьезный потенциал".

Представители исполнительного органа Департамента здравоохранения и соцобслуживания Британии заявили, что на прошлой неделе тест оценили в военном технопарке Портон-Даун: он оказался "очень специфичным" к антителам против SARS-CoV-2.

Разработчик теста утверждает, что он имеет специфичность более 99,8% и стопроцентную чувствительность (14 дней после подтверждения по методу ПЦР).