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В NASA создали "антикоронавирусное" ожерелье
NASA презентовало ожерелье, помогающее не заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail, пишет Корреспондент.net.
Антикоронавирусное украшение вибрирует, предупреждая о том, что его обладатель пытается дотронуться до лица. В ожерелье установлен специальный датчик, который засекает приближение руки к лицу.
Устройство запускает небольшой мотор, который создает вибрацию. Таким образом разработчики хотят помочь людям избегать касаний лица руками. Один из самых распространенных путей проникновения COVID-19 в организм - через глаза, нос и рот.
Специалисты подчеркнули, что украшение несет вспомогательную функцию в защите от коронавируса и не может заменить маску и другие необходимые средства индивидуальной защиты.
Ожидается, что ожерелье будут создавать с помощью 3D-принтера в различных моделях и цветах.
Теги: NASA, украшение, COVID-19
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