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Архив - Наука и технологии

В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды

14.07.2020 15:00
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В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды

В Мариуполе при поддержке посольства Франции начинают строить станцию по производству питьевой воды, сообщил председатель посольства Этьен де Понсен. Об этом Понсен написал в своем Твиттере, передает Радио Свобода.
Он отметил, что запуск строительства состоялся при участии министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Французское финансирование в объеме 64 миллиона евро от Казначейства Франции на реализацию этого крупного проекта помощи Франции Востоку Украины. Подписание финансового соглашения между Министерством финансов Украины и городом Мариуполь является последним административным этапом. Нашей единой целью Франции и Украины отныне является начало работ, чтобы в 2023-2024 годах Мариуполь получил питьевую воду", - написал посол.



Теги: Франция, Мариуполь, вода, станция
 
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