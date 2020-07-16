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Xiaomi презентовала новую линейку бюджетных смартфонов

16.07.2020 17:00
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Xiaomi презентовала новую линейку бюджетных смартфонов

Вчера на глобальной презентации компания Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9 и Redmi 9A, сообщает GaGadget.
Старшая модель Redmi 9 получила 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ (2340х1080) и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры, а также процессор MediaTek Helio G80 с 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ ПЗУ. Также можно установить карту памяти microSD и две SIM-карты одновременно.
У основной камеры четыре модуля: 13 Мп широкоугольная камера с углом обзора 75,2 градуса, 8 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 118 градусов, 5 Мп макрокамера и 2 Мп датчик глубины.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также можно добавить NFC, сканер отпечатков пальцев на задней панели, USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и Bluetooth 5.0.
Redmi 9 уже продается в Алло и Mi Store за 3 999 гривен (3/32 ГБ) и 4 499 гривен (4/64 ГБ). На выбор есть три расцветки: Carbon Grey, Ocean Green и Sunset Purple.
Более доступный Redmi 9A - это смартфон с 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720х1600), каплевидным вырезом, процессором MediaTek Helio G25, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой (f/2.2). Доступна только одна версия с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища.
Redmi 9A получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт, порт Micro USB, 3,5 мм для наушников и гибридный слот для SIM-карты и карты памяти MicroSD. Сканера отпечатков пальцев нет.
Redmi 9A появится в продаже в Украине 30 июля, но уже сейчас можно сделать предзаказ. Его стоимость — 2 999 гривен.
На выбор есть три расцветки: Granite Gray, Peacock Green, Sky Blue.



Теги: смартфон, презентация, Xiaomi
 
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