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Google создал интерактивную карту протестов в Минске
11.08.2020 12:00
В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps, сообщает Корреспондент.net.
На карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.
Теги: Минск, карта, протест, Google
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