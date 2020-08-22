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В Беларуси заблокировали несколько десятков сайтов
22.08.2020 13:00
Власти Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ, сообщает Корреспондент.net.
При входе на эти сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформации, принятого в соответствии с "законом о СМИ" республики. Отмечается, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.
Теги: Беларусь, сайт, блокировка
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