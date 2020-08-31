Главная / Новости / Наука и технологии / Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию09:00
- В "Борисполе" установили систему температурного контроля за 1 млн евро09:00
- Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"16:00
- В Беларуси заблокировали несколько десятков сайтов13:00
- Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Gmail10:00
- В Польше начали производство лекарства от коронавируса12:00
- В Китае запатентовали первую вакцину от COVID-1914:00
- "Новая почта" установила почтоматы возле 200 магазинов "АТБ"15:00
- Ученые обнаружили "следы" COVID-19 восьмилетней давности12:00
- Telegram запустил "альтернативные выборы" президента Беларуси13:00
Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию
31.08.2020 09:00
Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы, сообщает Цензор.НЕТ.
Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.
Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.
Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.
Теги: исследования, канализация, COVID-19
Читайте также:
- Причина подростковой агресии - нарушения в развитии мозга
- Худые люди более пугливы, чем полные
- Кукушки подбрасывают яйца в чужие гнезда, притворяясь ястребами
- Неугомонный марсоход Spirit застрял в рыхлом грунте
- Муравьи спасаются и путешествуют с помощью "живых плотов"
- Чернобыльская соя защищается белками
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию09:00
- В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек08:00
- Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября17:00
- В Минске заметили "группу поддержки Лукашенко" из России15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа13:00
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В Кривом Роге открыли памятник погибшим под Иловайском10:00
- Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5000 гривен09:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа