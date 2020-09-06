Главная / Новости / Наука и технологии / Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"15:00
- ВОЗ ухудшила прогноз по созданию вакцины от СОVID-1917:00
- Ощадбанк запускает интернет-карты в трех валютах17:00
- Турция запустила в космос первую ракету-носитель собственного производства (ВИДЕО)09:00
- Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию09:00
- В "Борисполе" установили систему температурного контроля за 1 млн евро09:00
- Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"16:00
- В Беларуси заблокировали несколько десятков сайтов13:00
- Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Gmail10:00
- В Польше начали производство лекарства от коронавируса12:00
Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"
06.09.2020 15:00
Президент Владимир Зеленский решил сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной". Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 6 сентября, передает Корреспондент.net.
"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - заявил Зеленский.
Теги: Харьков, наука, информационные технологии, Зеленский
Читайте также:
- Клады и тайны Украины и Донбасса
- Как знаменитости искажают научные истины
- Найденные в Поволжье кости оказались черепом неандертальца неизвестного возраста
- Американский ученый изобрел новый прицел для оружия
- Ученые совершили научный прорыв, синтезировав искусственную клетку
- Сделай проще! Сегодня отмечают Всемирный день юзабилити
- "ЛНР" собирается отказаться от украинского водоснабжения10:00
- В Украине ответили на заявление Пушилина09:00
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе15:00
- В Макеевке почти двое суток не будет воды16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" 4 сентября15:00
- В "ДНР" опровергли слухи о закрытии границы с РФ12:00
- В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб16:00
- КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары15:00
- На Луганщине во время лесных пожаров погиб человек12:00
- ТКГ согласовала новые участки разминирования и разведения сил на Донбассе09:00
- Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"15:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 cентября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября11:00
- "ЛНР" собирается отказаться от украинского водоснабжения10:00
- В Украине ответили на заявление Пушилина09:00
- В Украине стартовала кампания местных выборов17:00
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе15:00
- Испания - Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги Наций13:00
- В Украине третий за неделю антирекорд по COVID-1911:00
- В Запорожье из-за случаев COVID-19 закрыли на карантин две школы и детсад10:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- "Ощадбанк" перечислил ограничения у "просроченных" карт
- В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб
- В "ДНР" опровергли слухи о закрытии границы с РФ
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" 4 сентября
- В Макеевке почти двое суток не будет воды
- ТКГ согласовала новые участки разминирования и разведения сил на Донбассе
- В Украине ответили на заявление Пушилина
- КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары
- Ощадбанк запускает интернет-карты в трех валютах