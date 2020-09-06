Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"

06.09.2020 15:00

Президент Владимир Зеленский решил сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной". Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 6 сентября, передает Корреспондент.net.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - заявил Зеленский.