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Архив - Наука и технологии

Ученые определили продолжительность приобретенного иммунитета к коронавирусу

02.10.2020 12:20
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Ученые определили продолжительность приобретенного иммунитета к коронавирусу

Антитела к СOVID-19 у переболевших начинают падать примерно через три месяца после заражения и исчезают совсем на четвертом месяце. Результаты исследования были опубликованы в журнале Blood, сообщает Корреспондент.net.
Во время исследования еженедельно брали пробы у 15 добровольцев (11 мужчин и четырех женщин), которые вызвались участвовать в экспериментальном лечении плазмой крови переболевших COVID-19.
Концентрация антител начала падать в среднем на 88 день после заражения коронавирусом, а за следующие три недели после этого концентрация детектируемых антител уменьшилась примерно вполовину. Спустя три-четыре месяца эти антитела практически не фиксировались в пробах.
Предполагается, что разрабатываемые вакцины также будут иметь краткосрочный эффект, но ученые успокаивают, что, во-первых, полученные ими результаты - только по антителам у переболевших, Т-клеточный иммунный ответ они не изучали. Во-вторых, кандидатные вакцины вызывают более высокие уровни антител, чем болезнь. В-третьих, вакцинация ведет к другому механизму появления ответа.



Теги: иммунитет, исследования, COVID-19
 
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