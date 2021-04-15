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Украина предложила Израилю помощь в клинических испытаниях COVID-вакцины
Результатом визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль стало решение ряда важных для страны вопросов, в частности, по преодолению пандемии COVID-19. Соответствующее заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на своей странице в соцсети Facebook.
Он подчеркнул, что важным аспектом переговоров стало завершение Израилем второго этапа испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета.
"Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе на наших мощностях. Израиль пока изучает указанное предложение и, надеюсь, оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный", - отметил Корнийчук.
Теги: Украина, Израиль, вакцина, испытания, COVID-19
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