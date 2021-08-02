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В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса
Представители эстонской компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, заявили о создании назального спрея против коронавируса BioBloc, который способен противостоять различным штаммам инфекции, включая индийский, пишет Postimees. Он разработан исследователями компании под руководством профессора Марта Устава, сообщает ФОКУС.
По словам директора Icosagen Марта Устава-младшего, лабораторные исследования доказали эффективность препарата. Он утверждает, что спрей одинаково защищает человека как от обычного коронавируса, так и от самых опасных его вариантов, в том числе "Дельты".
"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", – подчеркнул он.
Профессор Март Устав-старший говорит, что, согласно клинического исследования, антитела в назальном спрее BioBlock остаются на слизистой оболочке и обеспечивают защиту до 4 часов:
"Это натуральный продукт, распыляемый в носоглотку с разовой дозой, содержащей 80 мг бычьих антител, что в 2000 раз меньше, чем в одном стакане молока". Правда, ученый отметил, что хотя спрей не содержит лактозы, препарат не рекомендуется людям с аллергией на молочные белки.
Для разработки и дальнейшей продажи BioBlock в компании создали консорциум, включив в его состав не только своих ученых и специалистов, а также пригласили представителей фармацевтической лаборатории Chemi-Pharm, компании OU Teadus ja Tegu, Эстонского университета естественных наук, Тартуского университета.
Препарат уже запатентован. Он производится и продается компанией Chemi-Pharm только на территории Эстонии.
С юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако информация на продукте и данные, указанные на упаковке, согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.
Теги: Эстония, спрей, COVID-19
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