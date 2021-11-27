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Архив - Наука и технологии

На Донетчине запустили инновационный проект по сортировке вторичного сырья

27.11.2021 17:00
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На Донетчине запустили инновационный проект по сортировке вторичного сырья

В течение последнего месяца жители Краматорска, Северодонецка и Мариуполя используют приложение "Пакован". Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на организаторов проекта.
"Пакован" - новое мобильное приложение разработанное украинской командой. Его создали для того, чтобы население получило возможность активно внедрять сортировку вторичного сырья в домашних условиях.
Покупатели могут, сканируя штрихкод товара, получить информацию об упаковке, ее маркировке и ближайших пунктах приема именно этого сырья. Карты "Пакован" постоянно обновляются.
Пользователи также могут самостоятельно наполнять базу товаров, если в приложении отсутствует соответствующая информация.
Проект "Пакован", который является победителем национального конкурса инноваций EastCode 2021, реализует ОО "Агентство трансформаций М.КЛАС" при техническом администрировании Center42 в рамках Программы ООН по построению и развитию мира и при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.



Теги: Донбасс, проект, приложение, переработка, упаковка
 
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