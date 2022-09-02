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В Дії появилось пенсионное удостоверение
В приложении Дія теперь доступно пенсионное удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В приложение добавлены пенсионные удостоверения по возрасту и специальное: выданное по инвалидности, потере кормильца и по другим причинам.
"Теперь можно не носить с собой пластиковую карту, а пользоваться цифровым документом. К примеру, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в приложении Дія будут отображаться пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года. Сейчас в Украине ими пользуются 6,3 млн. граждан.
"А вот книжечку старого образца необходимо заменить в Пенсионном фонде", - добавил министр.
Сообщается также, что пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное - необходимо подтянуть самостоятельно.
Теги: пенсия, удостоверение, Дия
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