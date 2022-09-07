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В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб

07.09.2022 13:00
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В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб

В Карпатах нашли гриб весом 3 килограмма, сообщает Карпатский национальный природный парк в Facebook.
"Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНИО (природоохранное научно-исследовательское отделение - ред.). Вес гриба 3 килограмма", - отметили в Карпатском НПП.



Теги: Карпаты, великан, гриб
 
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