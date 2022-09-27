Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- App Store удалил ряд российских приложений13:00
- Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев15:00
- Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера10:00
- "Метинвест" передал ВСУ 300 дронов-разведчиков17:00
- В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб13:00
- В Дії появилось пенсионное удостоверение17:00
- Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины17:00
- Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины12:00
- СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"15:00
- В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)11:00
App Store удалил ряд российских приложений
27.09.2022 13:00
Из цифрового магазина компании Apple - App Store был удален ряд российских мобильных приложений, сообщает Медуза.
Все приложения Вконтакте (VK) - VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail.ru, входящая в экосистему VK, больше недоступны для скачивания.
В самом VK подтвердили, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store.
В то же время в магазине приложений Google Play приложения VK все еще доступны.
Теги: удаление, ВКонтакте, приложение, App Store
Читайте также:
- iOS 11 "похоронит" около 180 тысяч приложений
- ВКонтакте выпустила приложение для гаджетов с Windows Phone 7
- С помощью "ВКонтакте" теперь можно обмениваться файлами
- Соцсеть ВКонтакте объявила конкурс на разработку клона Instagram
- Социальная сеть "ВКонтакте" начала "зачистку" контента
- Троян накрыл сеть "ВКонтакте"
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Энергетики ДТЭК за сутки восстановили электросети в 5 населенных пунктах Донбасса17:00
- В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы14:00
- App Store удалил ряд российских приложений13:00
- Польская армия анонсировала курсы военной подготовки для всех желающих12:00
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ11:00
- ПВО сбила над Одесской областью 3 дрона-камикадзе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Подоляк сравнил мобилизацию в России и в Украине08:00
- Лукашенко прилетел к Путину в Сочи17:00
- Казахстан отказался признавать результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины15:00
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Оккупанты подвели "итоги" первого дня "референдумов"
- В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на псевдореферендумы
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы
- В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов
- Завтра в Украину придет потепление
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину