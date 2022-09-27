App Store удалил ряд российских приложений

27.09.2022 13:00

Из цифрового магазина компании Apple - App Store был удален ряд российских мобильных приложений, сообщает Медуза.

Все приложения Вконтакте (VK) - VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail.ru, входящая в экосистему VK, больше недоступны для скачивания.

В самом VK подтвердили, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store.

В то же время в магазине приложений Google Play приложения VK все еще доступны.