Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

App Store удалил ряд российских приложений

27.09.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
App Store удалил ряд российских приложений

Из цифрового магазина компании Apple - App Store был удален ряд российских мобильных приложений, сообщает Медуза.
Все приложения Вконтакте (VK) - VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail.ru, входящая в экосистему VK, больше недоступны для скачивания.
В самом VK подтвердили, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store.
В то же время в магазине приложений Google Play приложения VK все еще доступны.



Теги: удаление, ВКонтакте, приложение, App Store
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх