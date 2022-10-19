Во всех автобусах Киева заработала оплата смартфоном

19.10.2022 13:00

На всех автобусных маршрутах Киева теперь можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC. Об этом сообщают в КГГА.

"Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте есть фирменные наклейки на валидаторах. В скором времени система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.