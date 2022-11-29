На карту "Пунктів незламності" в Украине добавили новые классы объектов

29.11.2022 10:00

Онлайн карту "Пунктів незламності" в Украине обновили и разбили на категории. Об этом написал в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Теперь на карте будут отображаться три основных категории объектов:

Объекты, организованные областными властями и ГСЧС. В них есть генератор (для подзарядки гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе и аптечки (обозначены на карте желтым значком);

"Пункти незламності" ответственного бизнеса, где есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты (синий значок на карте);

Магазины, аптеки, АЗС и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

"Будем постоянно инспектировать "Пункти незламності" для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", — заключил Тимошенко.