В США презентовали новейший стратегический стелс-бомбардировщик

03.12.2022 15:00

В США презентовали стратегический стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, который способен нести ядерное оружие. Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния), сообщает Пентагон.

В мероприятии принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Он заявил, что новый бомбардировщик "является очень важным для задач защиты Америки и сдерживания агрессии сегодня и в будущем".

"Мы ясно даем понять любому потенциальному противнику, что риск и цена агрессии намного превосходят любые возможные выгоды", – подчеркнул глава Пентагона.

"Ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с его возможностями. Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с невероятной точностью" – сказал Остин.

При этом министр отметил, что США намерены построить такое количество B-21, которое будет отвечать будущей стратегической ситуации.