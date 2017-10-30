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Ученые показали сенсационные доказательства существования внеземной жизни
Странное явление поставило под сомнение прежние исследования.
Ученые, которые давно занимаются поиском инопланетных цивилизаций, нашли доказательство существования жизни на Луне. На опубликованных космическим агентством NASA снимках отчетливо виден след, тянущийся за камнем. В этой связи специалисты выдвинули несколько гипотез относительно природы данного феномена, передает Хроника.инфо со ссылкой на gogetnews.info.
Так, они заявили, что это могут быть метеориты, передвигающиеся по инерции. Однако это предположение было опровергнуто по ряду причин, в частности, речь идет о том, что некоторые из этих камней двигались вверх на большие расстояния.
Ученые также отмечают, что подобные объекты были замечены на Марсе и они не только самостоятельно передвигались, но и меняли несколько раз свой маршрут.
Стоит сказать, что этот факт позволил ученым сделать вывод, что ползучие камни являются особой формой жизни. Однако особенности их жизнедеятельности еще не изучены.
Напомним, что три года назад на поверхности Луны были обнаружены фрагменты животного скелета, длина которого составляла 130 метров. Останки были схожи со скелетами динозавров, найденными на нашей планете при раскопках.
На основании этого эксперты выдвинули гипотезу о том, что ранее Луна и Земля были обитаемы, однако после некой катастрофы жизнь возобновилась только на нашей планете.
Теги: Донбасс, космос, ученые, Луна
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