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Межсезонье: До встречи в январе
«Шахтёр» и «Олимпик» определились с планами на зимний тренировочный период.
Донецкие команды ушли в отпуск с интервалом в три дня: «Олимпик» - 9 декабря после боевой ничьей 1:1 с «Днепром», «Шахтёр» - 12-го, завершив год важной гостевой победой над «Динамо» - 4:3. И к работе футболисты приступят с соответствующей «разницей».
«Олимпийцы» начнут подготовку к весенней части сезона 11 января. Первый тренировочный сбор команда проведёт в Киеве, а игровой практикой в этот период будет в полной мере обеспечена благодаря участию в «Мемориале Олега Макарова». Напомним, что прошлой зимой дончане уже опробовали этот вариант и, одержав победы в семи матчах, выиграли турнир.
Далее с 1 по 18 февраля «Олимпик» будет работать в Турции. А последнюю перед возобновлением чемпионата неделю проведёт в Киеве. Кстати, не исключено, что там же «олимпийцы» будут играть свои «домашние» поединки весенней части первенства. Стадион «Юбилейный» в Сумах, на котором «сине-белые» играли минувшей осенью, всем хорош, кроме самого важного - поля. Именно из-за неготовности «поляны», в частности, не состоялся матч 17 тура «Олимпик» - «Карпаты». Так что возможно команда Романа Санжара вернётся на НТК им.Банникова.
Футболисты «Шахтёра» выйдут из отпуска 14 января и сразу же отправятся в хорошо «обжитую» ещё при Мирче Луческу испанскую Ла-Мангу, где проведут первую «трудовую неделю» зимнего межсезонья. 22 января команда вернётся в Киев, а уже 25-го снова вылетит на Пиренейский полуостров - на этот раз в Португалию. «Горняки» обоснуются в самом южном регионе этой страны Алгарве, а конкретно - в городке Лагуш.
В ходе тренировочного сбора дончане примут участие в турнире «Atlantic Cup 2017» вместе с датским «Орхусом», шведскими «Юргорденом» и «Эребру», чешским «Яблонцем», хорватской «Риекой» и ещё одной командой, «имя» которой пока не определилось. «Оранжево-чёрные» 31 января откроют турнир поединком с «Яблонцем», 3 февраля встретятся с «Ольборгом», а 6 и 7 февраля сыграют матчи плей-офф. Кроме того, для «Шахтёра» будет организовано ещё два спарринга. Первоначально португальский сбор планировалось завершить 9 февраля. Однако с учётом того, что первый матч 1/16 Лиги Европы «Шахтёру» предстоит провести в Испании, программа подготовки может измениться. Виго, где «горняки» 16 февраля должны играть с местной «Сельтой», находится примерно в 700 км от Лагуша. Конечно, не «рядышком», но всё же на порядок ближе, чем в Украину и обратно. Так что, скорее всего, «оранжево-чёрные» задержатся на Пиренеях до еврокубковой встречи.
Юрий ОКУНЬ.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, январь
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