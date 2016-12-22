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Как Обама и Клинтон предали Украину

22.12.2016 09:45
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Как Обама и Клинтон предали Украину

Не отреагировав соответствующим образом на агрессию России в Украине, Соединенные Штаты как подписанты Будапештского меморандума предали Киев.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал капитан первого ранга Военно-морских сил США, военный дипломат Гарри Табах.

"Президент Барак Обама нарушил Будапештский меморандум. При президенте Дональде Трампе этого бы не было. Кремль просто бы не решился на аннексию Крыма. Но да, это предательство. Обама и Клинтон предали Украину. Как и другие подписанты соглашения", – отметил Табах.

По его словам, при Трампе США останутся "мировым полицейским".

"Возможно, даже станут им в большей степени. Трамп понимает, что военным способом сейчас мало что можно решить. А вот экономически можно уничтожить. Трампу нравится, когда вокруг него много солдатиков, но двигать ими он не умеет. А вот наказать кого-то, обрушив валюту, – это можно", – подытожил офицер.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Украина, Донбасс, Обама, Клинтон
 
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