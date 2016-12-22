Киевская МАФия: советнику Кличко грозят прострелить колено

22.12.2016 18:20

Неизвестные, выдающие себя за представителей батальона "Айдар", пригрозили прострелить колено народному депутату Блока Петра Порошенко, советнику мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрию Белоцерковцу.

Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это связано с демонтажем незаконных МАФов в столице.

"Меня предупредили, что за мою позицию по демонтажам незаконных МАФов, какие-то бандиты представляющиеся якобы "Айдаром" хотят попробовать прострелить мне колено на стадионе, где я бегаю и тренируюсь. Воспринимаю это как угрозу, но отступать от принципов не собираюсь. В столице будет порядок", – написал Белоцерковец.

"Мне нечего скрывать и я готов обсудить любые вопросы в публичной плоскости", – добавил он.

Источник: from-ua.com.