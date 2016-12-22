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Киевская МАФия: советнику Кличко грозят прострелить колено
Неизвестные, выдающие себя за представителей батальона "Айдар", пригрозили прострелить колено народному депутату Блока Петра Порошенко, советнику мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрию Белоцерковцу.
Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, это связано с демонтажем незаконных МАФов в столице.
"Меня предупредили, что за мою позицию по демонтажам незаконных МАФов, какие-то бандиты представляющиеся якобы "Айдаром" хотят попробовать прострелить мне колено на стадионе, где я бегаю и тренируюсь. Воспринимаю это как угрозу, но отступать от принципов не собираюсь. В столице будет порядок", – написал Белоцерковец.
"Мне нечего скрывать и я готов обсудить любые вопросы в публичной плоскости", – добавил он.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Киев, Кличко, советник, угрозы
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