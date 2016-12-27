"Мы вас сюда не звали! Валите за поребрик!"

27.12.2016 11:00

"Мы вас сюда не звали! Валите за поребрик!" – креативные билборды украсили дорогу на админгранице с Крымом.

Известная компьютерная игра Pac-Man, которая была мегапопулярна в 80-х годах прошлого столетия, стала идеей для создания плакатов, троллящих российских оккупантов.

Автором изображения является художник Bulba Torbins (Виталий Сикарчук). Как сообщил на своей странице в Facebook блогер Антон Хондза, который также участвовал в создании билборда, помощь в реализации идеи оказала советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк. Об этом передает "Диалог.UA".

Авторы плаката изобразили Украину в виде героя игры Pac-Man, который предлагает оккупантам бежать за поребрик. Идея вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей: большинство в комментариях выразили восторг, но были и такие, которые считают, что современная молодежь не знакома с игрой и неправильно поймет, что хотели сказать этим билбордом. Источник: dialog.ua.



