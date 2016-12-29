- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации14:10
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами13:20
- Грозит ли Украине «газовый блэкаут»?13:15
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- Чего хотят украинцы на Новый год?13:00
- В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий12:40
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- Що стане з телеканалом "1+1": у Нацраді пояснили ситуацію12:00
- Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров11:55
Чего хотят украинцы на Новый год?
В ТОП-3 приоритетных подарков попали деньги, путешествия и бытовая техника.
Самые желанные подарки на Новый год для украинцев – деньги, романтические путешествия, бытовая техника, автомобиль и ювелирные украшения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-12 декабря.
Первое место в рейтинге новогодних подарков занимают деньги (19,1%). 10,6% респондентов хотели бы получить романтическое путешествие, 7,8% – бытовую технику 6,4% – автомобиль, аксессуары к авто, 4,5% – конфеты и цветы и почти столько же (4,3%) – ювелирные украшения.
Исследование проведено методом личного интервью. Опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах Украины (кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса).
Источник: segodnya.ua.
Теги: Украина, Донбасс, новый год, украинцы
- Владислав Дрегер: Наши представители не будут "отсиживаться" в оппозиции
- Президент пополнил Совет регионов донецкими чиновниками
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Свобода слова или тюрьма? Союз журналистов выступил с заявлением
- В Донбассе на одном из участков комиссия испортила все бюллетени. Дело в прокуратуре
- Рак-Янукович пятится... в светлое будущее
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому12:05
- Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди11:20
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
- На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час07:35
- Заметки из прифронтового блокнота: Снегопада хмельное вино07:20
- В пригороде Рима прогремел взрыв, есть жертвы (ВИДЕО)14:20
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации14:10
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- В Индии разработали седан за $5 00013:45
- Опубликовано первое фото самой мощной ракеты в мире13:30
- У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами13:20
- Грозит ли Украине «газовый блэкаут»?13:15
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- Чего хотят украинцы на Новый год?13:00
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются