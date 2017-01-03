Киевлян предупредили об опасном мошеннике

03.01.2017 09:15

Стало известно о том, что в районе станции метро «Позняки» орудует мошенник, который владеет гипнозом.

Об это сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook, пишет Politeka.

Мужчина выслеживает спешащих людей, в основном курьеров, и представляется бывшим сотрудником компании, в которой работает его жертва или же другом друзей. Далее он предлагает немного подзаработать, подкинув его на машине до нужного места. Сев в авто к своей жертве, он устанавливает контакт с ней. По словам очевидцев, после фразы «Не оскудеет рука дающего», потерпевший впадает в некий транс и у него пропадают деньги. Однако, что с ним происходит, впоследствии он вспомнить не может. Отмечают, что берет мошенник только крупные купюры, в основном номиналом в 500 гривен.

Последние случаи были зафиксированы на улице Урловской 11а. Мошенник подошел к своей жертве, похлопал по плечу, произнес свою коронную фразу. После этого у мужчины пропали 7 000 гривен из внутреннего кармана куртки.

Через неделю этого же мошенника заметили на улице Гришка возле ТРЦ «Пирамида» на автомобиле Hyundai Elantra черного цвета.

А вот полгода назад подобный случай произошел на улице Декабристов. Курьер, у которого была при себе приличная сумма в 60 тысяч гривен, после встречи с мошенником, лишился 16 тысяч. Опять же, пропали только купюры номиналом в 500 гривен.

Сообщается, что на Русановке таким же образом у очередной жертвы мошенника пропали 10 тысяч гривен.

Его описывают как мужчину 40-50 лет, рост 180-185, плотного телосложения. Одет он с иголочки, у него легкая небритость и немного седины на голове. На правой руке он носит массивную печатку. При себе имеет дорогой телефон Vertu. Очевидцы утверждают, что мужчина имеет кавказскую внешность.

Источник: politeka.net.