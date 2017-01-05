На свалке под Киевом нашли младенца

05.01.2017 17:18

На одной из свалок под Киевом обнаружили тело новорожденного ребенка.

Как пишет Politeka, об этом сообщили в пресс-службе областного главуправления Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, страшное преступление было совершено еще 28 декабря неподалеку населенного пункта Рожны Броварского района.

О страшной находке полицию проинформировал охранник свалки. Он рассказал, нашел тело новорожденного мальчика. К сожалению, ребенок уже был мертв.

«Сейчас тело ребенка отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, — отметили в НПУ. — Полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий, чтобы установить личность женщины, которая выбросила на помойку своего малыша, а также другие обстоятельства происшествия.

Также по факту открыто уголовное производство. Дело расследуется согласно по ст.117 – «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка».

Следствие продолжается.

Источник: politeka.net.