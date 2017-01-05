В украинской политике может появиться еще один грузинский специалист

05.01.2017 11:35

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе не исключила, что может пойти в украинскую политику.

"Может быть. Не знаю пока, не думала о политике... Хотя я могу инвестировать свой опыт и знания в будущее Украины", – заявила Деканоидзе в эфире телеканала NewsOne, передает Гордон.

Она также прокомментировала ситуацию с возможной отставкой министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Пока нет (министр не уйдет в отставку. – "ГОРДОН"). Аваков – сильная политическая фигура, представитель одной из крупнейших фракций", – сказала Деканоидзе.

Грузинский политик, экс-министр образования Грузии, руководитель полицейской академии Хатия Деканоидзе возглавила Национальную полицию Украины в ноябре 2015 года. До этого она была советником главы министра внутренних дел Арсена Авакова.

14 ноября 2016 года Деканоидзе приняла решение уйти с поста руководителя Национальной полиции. Аваков принял отставку Деканоидзе и объявил, что исполнять обязанности главы Нацполиции будет ее заместитель Вадим Троян.

Источник: from-ua.com.